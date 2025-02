Ceny dovozu do USA aj vývozu v januári vzrástli

Washington 14. februára (TASR) - Ceny dovozu do USA aj vývozu v januári 2025 vzrástli, pričom dovozné ceny sa zvýšili o niečo menej a vývozné viac, ako sa očakávalo. Oznámilo to v piatok štatistické oddelenie amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších údajov ceny dovozu do USA v januári 2025 vzrástli o 0,3 % oproti decembru, keď sa po revízii medzimesačne zvýšili o 0,2 %. Ekonómovia pritom očakávali, že dovozné ceny v januári stúpnu o 0,4 % po pôvodnom náraste o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci pred revíziou.



K zvýšeniu dovozných cien došlo pred zavedením ciel na import z Číny od novej americkej administratívy. Štatistiky odhalili, že dovoz palív vzrástol v januári o 3,2 % (o 1,7 % v decembri), zatiaľ čo hodnota importu bez palív sa zvýšila len o 0,1 % rovnako ako v decembri.



Aj ceny vývozu z USA v januári vzrástli, a to o 1,3 %, čo bolo najviac od mája 2022 a oveľa viac ako v decembri, keď stúpli o 0,3 %. Tento výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s nárastom cien exportu v januári o 0,3 %.