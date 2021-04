Ceny japonských výrobcov v marci vzrástli

Tokio 12. apríla (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Japonsku zaznamenali minulý mesiac rast, prvý za viac než rok. Uviedla to v pondelok japonská centrálna banka.



Ceny japonských výrobcov vzrástli v marci medziročne o 1 % po 0,6-percentnom poklese vo februári. Februárový údaj bol revidovaný mierne smerom nahor, keď centrálna banka pôvodne udávala pokles na úrovni 0,7 %. Marcový rast cien výrobcov, ktorý je prvý od januára 2020, prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s rastom iba o 0,5 %.



Na medzimesačnej báze sa ceny producentov zvýšili o 0,8 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od októbra 2019. Vo februári vzrástli ceny o 0,6 %. Aj v tomto prípade prekonali očakávania, keďže analytici počítali so spomalením rastu na 0,4 %.



Pod nečakane výrazný medziročný rast veľkoobchodných cien sa do veľkej miery podpísal prudký rast cien produktov z neželezných kovov (29 %), ako aj rast cien ropných produktov a uhlia, ktorý dosiahol 9,8 %. "Rast cien podporilo zotavenie čínskej a americkej ekonomiky, ktoré potiahlo nahor globálne ceny komodít," povedal Šigeru Šimizu z japonskej centrálnej banky. Ako dodal, domáci dopyt na tom výraznejší podiel nemal.