< sekcia Ekonomika
Ceny výrobcov v USA v auguste klesli
Index cien výrobcov (PPI) v auguste medzimesačne klesol o 0,1 % po revidovanom náraste o 0,7 % v júli.
Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) - Ceny výrobcov v USA minulý mesiac neočakávane klesli, k čomu prispeli najmä nižšie náklady na služby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila údaje federálneho ministerstva práce.
Index cien výrobcov (PPI) v auguste medzimesačne klesol o 0,1 % po revidovanom náraste o 0,7 % v júli. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali, že PPI vzrastie o 0,3 % po pôvodne hlásenom júlovom zvýšení o 0,9 %. Ceny služieb klesli o 0,2 % po náraste o 0,7 %. Ceny tovarov výrazne spomalili tempo medzimesačného rastu na 0,1 % z úrovne 0,6 %. Za 12 mesiacov do augusta vzrástol PPI o 2,6 % po náraste o 3,1 % v júli.
Očakáva sa, že Federálny rezervný systém (Fed) budúci týždeň zníži úrokové sadzby po tom, čo v januári pozastavil svoj cyklus uvoľňovania menovej politiky vzhľadom na neistotu týkajúcu sa vplyvu rozsiahlych ciel zavádzaných od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. V prospech zníženia úrokových sadzieb hovoria najmä náznaky oslabovania na trhu práce, čo vedie k obavám o udržanie rastu najväčšej svetovej ekonomiky. V auguste sa rast zamestnanosti v USA takmer zastavil. Revidované údaje ministerstva práce zároveň minulý týždeň ukázali, že v júli americká ekonomika prvýkrát za štyri a pol roka zaznamenala pokles pracovných miest.
Index cien výrobcov (PPI) v auguste medzimesačne klesol o 0,1 % po revidovanom náraste o 0,7 % v júli. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali, že PPI vzrastie o 0,3 % po pôvodne hlásenom júlovom zvýšení o 0,9 %. Ceny služieb klesli o 0,2 % po náraste o 0,7 %. Ceny tovarov výrazne spomalili tempo medzimesačného rastu na 0,1 % z úrovne 0,6 %. Za 12 mesiacov do augusta vzrástol PPI o 2,6 % po náraste o 3,1 % v júli.
Očakáva sa, že Federálny rezervný systém (Fed) budúci týždeň zníži úrokové sadzby po tom, čo v januári pozastavil svoj cyklus uvoľňovania menovej politiky vzhľadom na neistotu týkajúcu sa vplyvu rozsiahlych ciel zavádzaných od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. V prospech zníženia úrokových sadzieb hovoria najmä náznaky oslabovania na trhu práce, čo vedie k obavám o udržanie rastu najväčšej svetovej ekonomiky. V auguste sa rast zamestnanosti v USA takmer zastavil. Revidované údaje ministerstva práce zároveň minulý týždeň ukázali, že v júli americká ekonomika prvýkrát za štyri a pol roka zaznamenala pokles pracovných miest.