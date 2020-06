Česká ekonomika klesla v 1. štvrťroku o 3,4 %

Praha 30. júna (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Česka klesol v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 3,4 %. Vyplynulo to zo spresneného odhadu Českého štatistického úradu (ČSÚ). Výsledok predstavuje mierne zhoršenie oproti predchádzajúcemu odhadu, v ktorom štatistici hovorili o poklese o 3,3 %. Medziročne klesla ekonomika o 2 %.



Posledné dva týždne 1. štvrťroka začali platiť reštriktívne opatrenia zavedené v súvislosti so šírením nového koronavírusu, uviedol server novinky.cz. Život v Česku sa prakticky zastavil, uzatvorili sa reštaurácie, hostince, kiná, divadlá alebo športoviská.



Z väčšej časti však karanténne opatrenia pripadli na druhý štvrťrok. "To znamená dlhšie odstávky a sťažené výrobné podmienky. Ani po uvoľnení reštrikcií však nebude návrat k bežnému fungovaniu jednoduchý," povedal analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. "Dá sa preto očakávať, že výkon ekonomiky v 2. štvrťroku bude zasiahnutý omnoho výraznejšie a pokles HDP dosiahne s veľkou pravdepodobnosťou dvojciferné hodnoty," dodal.



S tým počíta aj hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler. "V 2. štvrťroku zaznamená ekonomika pravdepodobne dvojciferný prepad, celkový pokles HDP v tomto roku však bude do veľkej miery závisieť od toho, ako rýchlo sa bude ekonomika zotavovať a vracať k normálu v druhom polroku, čo sa dá iba ťažko odhadnúť. Zatiaľ stále predpokladáme pokles ekonomiky za celý súčasný rok zhruba o 7 %," povedal.