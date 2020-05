Praha 12. mája (TASR) – Česká ekonomika tento rok klesne o 7,6 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Na budúci rok by sa mala zotaviť a vzrásť o 5,8 %. Tieto predpovede sa zakladajú na prieskume českého ministerstva financií vychádzajúceho z prognóz 13 českých odborných inštitúcií. V rokoch 2022 a 2023 by malo tempo expanzie českej ekonomiky dosiahnuť zhruba 2,5 %.



"S výnimkou spotreby sektora verejnej správy by tento rok mali klesnúť všetky zložky domáceho dopytu a aj saldo zahraničného obchodu by malo k vývoju HDP prispievať negatívne. K oživeniu v budúcom roku by mal prispieť domáci i zahraničný dopyt," uvádza sa v prieskume.



Inflácia by podľa prieskumu mala tento rok dosiahnuť v priemere 2,7 % a v budúcom roku by mala spomaliť na 1,6 %. Dôvodom slabšieho rastu cien bude pokles cien ropy a oslabenie domáceho dopytu. V nasledujúcich rokoch by sa inflácia mala pohybovať okolo úrovne 2 %.