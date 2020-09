Česká ekonomika tento rok klesne o 6,6 %

Praha 16. augusta (TASR) – Česká vláda zhoršila celoročnú prognózu vývoja domácej ekonomiky.



Český hrubý domáci produkt tento rok klesne o 6,6 %, uviedlo české ministerstvo financií vo svojej novej predpovedi. Na jar ešte počítalo so znížením HDP len o 5,6 %.



Na budúci rok by sa česká ekonomika mala oživiť. Ministerstvo financií očakáva nárast o 3,9 %. HDP sa však podľa novej prognózy dostane na úroveň spred koronakrízy až v roku 2023.



Ministerstvo financií v tomto roku počíta s rozpočtovým deficitom na úrovni 6,4 % HDP. Verejný dlh by mal stúpnuť na 39,4 % HDP. Na porovnanie, vlani dosiahol rozpočtový prebytok 0,3 % HDP a verejný dlh sa na konci roka 2019 nachádzal na úrovni 30,2 % HDP.