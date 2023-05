Česká ekonomika v 1. štvrťroku stagnovala

Praha 30. mája (TASR) - Česká ekonomika v 1. štvrťroku 2023 oproti predchádzajúcemu kvartálu nevzrástla, ako naznačil rýchly odhad, ale stagnovala. V medziročnom porovnaní klesla. TASR o tom informuje na základe druhého odhadu Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Analytici pritom očakávali, že ČSÚ v utorok potvrdí predbežné výsledky, podľa ktorých sa mal hrubý domáci produkt (HDP) Česka za tri mesiace do konca marca 2023 zvýšiť medzikvartálne o 0,1 % po dvoch štvrťrokoch poklesu po sebe.



Spresnené údaje odhalili, že spotreba domácností v Česku v 1. štvrťroku klesla o 1,2 % v dôsledku prísnejších finančných podmienok. Fixné investície sa znížili o 1,8 %, keďže investície do bývania a ostatných budov a stavieb klesli. Na druhej strane vládne výdavky vzrástli o 1,9 % a vývoz z Česka sa zvýšil o 2,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,3 %.



V medziročnom porovnaní HDP Česka v období január - marec klesol, prvýkrát od 1. kvartálu 2021, a to o 0,4 %. To je horší výsledok než jeho zníženie o 0,2 % pri rýchlom odhade.



Na ilustráciu, v predchádzajúcom 4. kvartáli česká ekonomika medziročne vzrástla o 0,3 %.