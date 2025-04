Česká ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla

Praha 30. apríla (TASR) - Česká ekonomika v 1. štvrťroku 2025 pokračovala v raste. Podporili ju najmä výdavky domácností. Ukázali to v stredu predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch a webovej stránky ČSÚ.



Hrubý domáci produkt (HDP) Českej republiky sa v prvých troch mesiacoch 2025 oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšil o 0,5 %. To sa zhoduje s odhadmi analytikov. K tomuto výsledku prispeli najmä pokračujúce výdavky domácností na konečnú spotrebu a v menšej miere aj tvorba hrubého kapitálu a zahraničný dopyt.



V medziročnom porovnaní sa český HDP v období január - marec 2025 zvýšil o 2 %. To odráža tiež najmä domáci dopyt, predovšetkým spotrebu domácností, zatiaľ čo príspevok čistého exportu bol záporný, uviedol riaditeľ odboru národných účtov Českého štatistického úradu Vladimír Kermiet.



Hrubá pridaná hodnota sa medzikvartálne aj medziročne zvýšila v odvetviach ako stavebníctvo, obchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby a ostatné služby. Naopak, pokles zaznamenala výroba.