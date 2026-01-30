< sekcia Ekonomika
Český HDP vlani vzrástol o 2,5 %
Zamestnanosť v Českej republika sa v minulom roku zvýšila o 1 %.
Autor TASR
Praha 30. januára (TASR) - Český hrubý domáci produkt (HDP) očistený o cenové vplyvy a sezónnosť za celý minulý rok podľa predbežného odhadu vzrástol o 2,5 %. Celoročnému rastu pomohol hlavne domáci dopyt. Rast hrubej pridanej hodnoty podporili najmä odvetvia obchodu, dopravy, ubytovania a pohostinstva. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
„V poslednom štvrťroku minulého roka vzrástol HDP medzikvartálne o 0,5 %. Rast podporili najmä vyššie výdavky na konečnú spotrebu. Mierne pozitívny vplyv malo aj saldo zahraničného obchodu,“ uviedol riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet.
Medziročne sa česká ekonomika počas októbra až decembra posilnila o 2,4 %. Prispeli k tomu predovšetkým výdavky na konečnú spotrebu domácností a zahraničný dopyt. Negatívny vplyv mala tvorba hrubého kapitálu. Rast pridanej hodnoty podporili hlavne odvetvia obchodu, dopravy, ubytovania a pohostinstva a priemyslu. Naďalej sa darilo aj stavebníctvu.
Zamestnanosť v Českej republika sa v minulom roku zvýšila o 1 %. V záverečných troch mesiacoch vlaňajška sa zamestnanosť medzikvartálne nezmenila a medziročne vzrástla o 0,9 %.
„V poslednom štvrťroku minulého roka vzrástol HDP medzikvartálne o 0,5 %. Rast podporili najmä vyššie výdavky na konečnú spotrebu. Mierne pozitívny vplyv malo aj saldo zahraničného obchodu,“ uviedol riaditeľ odboru národných účtov ČSÚ Vladimír Kermiet.
Medziročne sa česká ekonomika počas októbra až decembra posilnila o 2,4 %. Prispeli k tomu predovšetkým výdavky na konečnú spotrebu domácností a zahraničný dopyt. Negatívny vplyv mala tvorba hrubého kapitálu. Rast pridanej hodnoty podporili hlavne odvetvia obchodu, dopravy, ubytovania a pohostinstva a priemyslu. Naďalej sa darilo aj stavebníctvu.
Zamestnanosť v Českej republika sa v minulom roku zvýšila o 1 %. V záverečných troch mesiacoch vlaňajška sa zamestnanosť medzikvartálne nezmenila a medziročne vzrástla o 0,9 %.