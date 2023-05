Chorvátska ekonomika spomalila v 1. kvartáli tempo rastu pod 3 %

Záhreb 29. mája (TASR) - Chorvátska ekonomika zaznamenala v prvých troch mesiacoch roka medziročný rast pod 3 %, čo predstavuje rast deviaty štvrťrok po sebe, na druhej strane však jeho najslabšie tempo za dva roky. Poukázal na to v pondelok zverejnený rýchly odhad chorvátskeho štatistického úradu. Informovala o tom chorvátska agentúra HINA.



Hrubý domáci produkt (HDP) Chorvátska vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o 2,8 % po nadol revidovanom raste v poslednom kvartáli minulého roka o 3,5 %. Údaje za 1. kvartál predstavujú najslabšie tempo rastu od 1. štvrťroka 2021, v ktorom chorvátske hospodárstvo zaznamenalo rast o 2,6 %.



Dôvodom je horší vývoj prakticky všetkých komponentov HDP. Výrazné spomalenie rastu zaznamenali fixné investície či export. V prvom prípade rast dosiahol 3,9 %, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku minulého roka to bolo 9,6 % a v prípade exportu tovarov a služieb sa rast spomalil na 4,8 %. V poslednom kvartáli 2022 dosiahol 14,2 %. Obchod sa však na celkovom vývoji ekonomiky podieľal pozitívne, keďže dovoz na začiatku tohto roka medziročne klesol o 0,8 %.



Slabšie rástli vládne výdavky, a to o 2,2 % oproti 7,6 % vo 4. štvrťroku minulého roka. Lepšie sa vyvíjali iba výdavky domácností, ktoré tempo rastu mierne zrýchlili. Zatiaľ čo v závere minulého roka vzrástli medziročne o 1,3 %, za prvé tri mesiace tohto roka rast dosiahol 1,4 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa tempo rastu chorvátskej ekonomiky výrazne zrýchlilo. Vo 4. kvartáli minulého roka vzrástla ekonomika po úprave o sezónne vplyvy o 0,5 %, v 1. štvrťroku tohto roka rast dosiahol 1,4 %.