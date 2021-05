Chorvátska ekonomika v 1. kvartáli klesla o 0,7 %

Záhreb 28. mája (TASR) - Chorvátska ekonomika pokračovala na začiatku tohto roka v poklese, ktorý však bol najnižší od začiatku pandémie.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. kvartáli medziročne reálne znížil o 0,7 %, uviedol chorvátsky štatistický úrad. Na sezónne upravenej báze klesol o 0,9 %.



To bola najslabšia medziročná kontrakcia od vypuknutia pandémie nového koronavírusu a považuje sa za signál začínajúceho zotavovania ekonomiky. V poslednom štvrťroku 2020 chorvátsky HDP medziročne padol o 7,2 %, v 3. kvartáli o 10,1 % a v 2. kvartáli o 14,4 %.



V medzikvartálnom porovnaní HDP za tri mesiace od januára do marca vzrástol o 5,8 %.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič označil vývoj HDP za dobrú správu. "To signalizuje, že sa pomaly dostávame z krízy, ktorá nás prenasledovala celý minulý rok," uviedol Plenkovič. V tomto roku počíta s nárastom o 5 %. V roku 2020 zaznamenala chorvátska ekonomika historický pokles o 8,4 %.