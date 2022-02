Čína a Argentína sa dohodli na prehĺbení partnerstva a obchodu

Peking 6. februára (TASR) – Čína a Argentína sa v nedeľu dohodli, že prehĺbia svoje strategické partnerstvo a rozšíria obchod. Oznámili to čínske štátne médiá po stretnutí prezidentov Si Ťin-pchinga a Alberta Fernándeza.



Obaja lídri sa stretli na okraji zimných olympijských hier v Pekingu a dohodli sa na päťročnom pláne spolupráce v poľnohospodárstve, identifikovali kľúčové oblasti spolupráce potrebné na rast a diverzifikáciu obchodu a investícií, uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré citovala štátna televízia CCTV.



Čína je hlavným nákupcom argentínskych sójových bôbov a hovädzieho mäsa a má s touto juhoamerickou krajinou dohodu o menovom swape, čo pomáha posilniť argentínske devízové rezervy. Fernández sa snaží o oživenie ekonomiky svojej krajiny, ktorá je dôležitým producentom zrnín, a o posilnenie zmenšujúcich sa devízových rezerv.



Si Ťin-pching a Alberto Fernández sa ďalej dohodli na spolupráci a investíciách do oblastí, ako je zelený a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj digitálna ekonomika, uviedla televízia CCTV.



Čína je ochotná podeliť sa o rozvojové príležitosti s Argentínou a pomôcť jej rozšíriť export a zmodernizovať priemysel, citovalo čínske ministerstvo zahraničia Si Ťin-pchinga.



Podľa CCTV Čína a Argentína podpísali dohodu o "spoločnej podpore budovania tzv. Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI) a Námornej hodvábnej cesty 21. storočia (21st Century Maritime Silk Road), čo znamená vstup Argentíny do tejto iniciatívy.



Čínska BRI predstavuje biliónový impulz na zlepšenie obchodných spojení na celom svete vybudovaním dôležitej infraštruktúry. Zahrnutie Argentíny do tejto iniciatívy je pre Peking veľkou výhrou v Latinskej Amerike.



Čínske spoločnosti podľa ministerstva obchodu v Pekingu investovali v roku 2021 viac ako 20 miliárd USD (17,45 miliardy eur) do projektov v krajinách BRI, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



(1 EUR = 1,1464 USD)