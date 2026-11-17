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Čína a Mexiko plánujú posilniť vzájomné vzťahy
Čína zohráva pre Mexiko dôležitú úlohu aj vzhľadom na politiku Spojených štátov.
Autor TASR
Šen-čen 17. novembra (TASR) - Čína a Mexiko plánujú posilniť vzájomné hospodárske vzťahy. Kľúčovými oblasťami spolupráce sú obchod, investície, technológie a umelá inteligencia, vyhlásila v utorok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová počas stretnutia s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najvyšší predstavitelia Číny a Mexika rokovali v juhočínskej metropole Šen-čen, kde sa v stredu (18. 11.) začína samit lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Ťin-pching sa takisto vyslovil za prehĺbenie vzťahov, napríklad v oblasti infraštruktúrnych projektov a čistej energie. Konkrétne dohody zatiaľ neboli oznámené.
Čína zohráva pre Mexiko dôležitú úlohu aj vzhľadom na politiku Spojených štátov. Prevažná časť mexického vývozu smeruje k jeho severnému susedovi, pričom americký prezident Donald Trump vyvíja na krajinu tlak prostredníctvom dovozných ciel. Zároveň sa snaží zabrániť tomu, aby čínske výrobky obchádzali americké clá tým, že by do USA vstupovali cez Mexiko.
Najvyšší predstavitelia Číny a Mexika rokovali v juhočínskej metropole Šen-čen, kde sa v stredu (18. 11.) začína samit lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Ťin-pching sa takisto vyslovil za prehĺbenie vzťahov, napríklad v oblasti infraštruktúrnych projektov a čistej energie. Konkrétne dohody zatiaľ neboli oznámené.
Čína zohráva pre Mexiko dôležitú úlohu aj vzhľadom na politiku Spojených štátov. Prevažná časť mexického vývozu smeruje k jeho severnému susedovi, pričom americký prezident Donald Trump vyvíja na krajinu tlak prostredníctvom dovozných ciel. Zároveň sa snaží zabrániť tomu, aby čínske výrobky obchádzali americké clá tým, že by do USA vstupovali cez Mexiko.