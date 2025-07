Čína kritizuje nové americké clo na dovoz medi

Peking 10. júla (TASR) - Nové clo na dovoz medi do Spojených štátov neslúži záujmom žiadnej stany, vyhlásilo vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí, pričom zdôraznilo, že colné a obchodné vojny nemajú víťazov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Vždy sme boli proti prehnanému uplatňovaniu konceptu národnej bezpečnosti,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii. Odkázala tým na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého je clo na meď potrebné v záujme národnej bezpečnosti. Trump v stredu (9. 7.) oznámil, že nové clo vstúpi do platnosti 1. augusta.



Meď je kľúčovým kovom pre zelenú energiu a iné technológie. Dopyt po medi v posledných rokoch prudko vzrástol, keďže svet prechádza na čistejšiu energiu, pričom tento kov je potrebný na výrobu solárnych panelov, veterných turbín a batérií pre elektrické vozidlá. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpovedá, že celosvetová spotreba medi sa do roku 2035 zvýši o viac ako 25 % na 33 miliónov ton z 26 miliónov v roku 2023.