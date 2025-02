Čína označila zavedenie ciel v USA za porušenie pravidiel WTO

Peking 12. februára (TASR) - Čína odsudzuje rozhodnutie USA uvaliť clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka. Uviedol to v stredu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun, ktorý tento krok zároveň označil za vážne porušenie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Ťia-kchun zdôraznil tiež, že zavedenie ciel podkopáva "multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách" a nedokáže vyriešiť vnútorné ekonomické problémy USA.



"Protekcionizmus nikam nevedie a obchodné alebo colné vojny nemajú víťazov," vyhlásil, čím zopakoval široko uznávaný medzinárodný konsenzus.



Jeho poznámky poukazujú na rastúce obavy z dominového efektu protekcionistických politík po tom, ako prezident USA Donald Trump podpísal exekutívne príkazy na uvalenie ciel vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka od 12. marca. To vyvolalo rozhorčené reakcie na medzinárodnej úrovni, pričom Európska únia potvrdila, že je pripravená prijať protiopatrenia.



Americká automobilka Ford ich označila za "zničujúce" pre automobilový priemysel.



Guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau v stredu varoval pred negatívnym vplyvom ciel na ekonomiku eurozóny, zatiaľ čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poznamenala, že clá poškodia firmy aj spotrebiteľov. Európska oceliarska asociácia (EUROFER) odhaduje, že opatrenia by mohli ohroziť vývoz ocele z Európy v objeme 3,7 milióna ton, čo ešte viac zhorší globálne obchodné vzťahy.