Čína poskytne ekonomike ďalšie stimuly, ak to bude potrebné

Peking 6. marca (TASR) - Čínska ekonomika čelí rastúcej "neistote" v medzinárodnom prostredí, ako aj nedostatočnému domácemu dopytu. Uviedol to vo štvrtok Čeng Šan-ťie predseda Národnej komisie pre rozvoj a reformy (NDRC) na výročnom zasadnutí parlamentu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Peking si tento týždeň stanovil ambiciózny cieľ dosiahnuť rast ekonomiky v roku 2025 zhruba o 5 %, pričom sa zaviazal, že domáci dopyt sa stane hlavným motorom hospodárstva, keďže eskalujúca obchodná vojna s USA zasiahla čínsky export.



Americký prezident Donald Trump tento týždeň zvýšil plošné clá na čínsky dovoz na 20 % z 10 %. Čína zaviedla odvetné clá na dovoz z USA. A uviedla, že bude viesť obchodnú vojnu so Spojenými štátmi "do konca", keďže americké clá narúšajú globálnu ekonomiku a hrozí, že zasiahnu aj rast čínskeho hospodárstva.



"Ak budú USA pokračovať touto nesprávnou cestou, budeme bojovať až do konca," povedal minister obchodu Wang Wen-tchao na tlačovej konferencii v Pekingu a obvinil Washington z "unilateralizmu a šikanovania".



Čínski predstavitelia vo štvrtok avizovali tiež ďalšie uvoľnenie menovej politiky "vo vhodnom čase" a ponechali otvorené dvere novým stimulom, ak by ekonomika zaostávala.



Clá v USA ohrozujú rozľahlý čínsky priemysel v čase, keď neustále stagnujúci dopyt domácností a rozpad zadlženého sektora nehnuteľností spôsobujú, že ekonomika je čoraz zraniteľnejšia.



Pchan Kung-šeng, guvernér Čínskej ľudovej banky (PBOC), vo štvrtok povedal, že banka zníži úrokové sadzby a vleje likviditu do finančného systému prostredníctvom zníženia objemu financií, ktoré sú banky povinné držať ako rezervy "vo vhodnom čase". Zatiaľ však vyčkáva, keďže kľúčovou prekážkou ďalšieho uvoľňovania menovej politiky je potreba udržať čínsku menu jüanu stabilnú voči doláru, čo je tiež jedným z deklarovaných cieľov PBOC.



Trump vyjadril nespokojnosť s oslabením mien Číny a Japonska, čo robí export týchto krajín konkurencieschopnejším, zatiaľ čo import je drahší.



Pchan Kung-šeng vo štvrtok uviedol tiež, že PBOC sa bude snažiť zaviesť nové nástroje menovej politiky, ktoré by sa zamerali na podporu investícií a financovania vedeckých a technologických inovácií, podporu spotreby a stabilizáciu zahraničného obchodu.



Minister financií Lan Fo-an medzitým uviedol, že vláda si necháva otvorené dvere ďalším stimulačným opatreniam, ak by sa doterajšie kroky na podporu ekonomiky ukázali ako nedostatočné.