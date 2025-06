Čína potvrdila čiastkovú obchodnú dohodu s USA

Peking 27. júna (TASR) - Čína v piatok potvrdila podrobnosti obchodnej dohody so Spojenými štátmi. Na jej základe Washington zruší niektoré reštriktívne opatrenia, zatiaľ čo Peking preskúma a schváli žiadosti o kontrolu vývozu položiek, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky, oznámilo čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Dúfame, že Spojené štáty a Čína si vyjdú v ústrety,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva. Biely dom vo štvrtok (26. 6.) uviedol, že obe strany dosiahli dohodu o viacerých otázkach vrátane urýchlenia dodávok vzácnych zemín do Spojených štátov.



Po májových rokovaniach v Ženeve sa Washington a Peking dohodli na dočasnom znížení vysokých vzájomných ciel na svoje výrobky. Čína sa takisto zaviazala zmierniť niektoré necolné obchodné bariéry. Americkí predstavitelia neskôr obvinili Peking z porušovania dohody a pomalého schvaľovania vývozných licencií na vzácne zeminy. Obe strany sa nakoniec po rozhovoroch v Londýne tento mesiac dohodli na rámcovom pláne pre ďalšie rokovania.



Spojené štáty po nástupe Donalda Trumpa do funkcie prezidenta v niekoľkých etapách zvýšili clá na tovar z Číny, ktoré postupne narástli až na 145 %. Peking reagoval odvetnými clami na dovoz z USA vo výške 125 %. Začiatkom mája sa obe strany dohodli na uvoľnení napätia. Americké clá tak klesli na 30 % a Peking svoje dovozné poplatky stlačil na 10 %.