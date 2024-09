Čína vyzýva USA, aby zrušili všetky clá na čínsky tovar

Peking 5. septembra (TASR) - Spojené štáty by mali okamžite zrušiť všetky clá na čínsky tovar. Vyhlásilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu pred očakávaným oznámením americkej administratívy o zvýšení cien na produkty vyrobené v Číne vrátane elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nové clá mali podľa pôvodného plánu administratívy prezidenta Joea Bidena vstúpiť do platnosti 1. augusta. Ale pre množstvo pripomienok sú stále predmetom posudzovania. Očakáva sa, že konečné rozhodnutie padne tento mesiac.



Bidenova administratíva ponechá v platnosti clá, ktoré zaviedol ešte bývalý republikánsky prezident Donald Trump. A zároveň oznámi nové reštriktívne opatrenia vrátane štvornásobného zvýšenia dovozných ciel na čínske elektrické vozidlá na 100 % a zdvojnásobenia ciel na počítačové čipy na 50 %.



Úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) po prvý raz odložil zavedenie týchto ciel 30. júla s tým, že potrebuje viac času na preštudovanie vyše 1100 verejných pripomienok z priemyslu. Stanovil pritom nový termín na 31. augusta, ktorý opäť posunul na neskôr po tom, čo poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan odcestoval do Pekingu na rokovania s čínskymi predstaviteľmi, pričom sa stretol aj s prezidentom Si Ťin-pchingom. Obe strany pritom zdôraznili potrebu riadiť americko-čínske vzťahy.



Čínsko-americká obchodná a pracovná skupina má zorganizovať stretnutie v severočínskom meste Tchien-ťin 7. septembra. Očakáva sa, že obe strany budú podrobne rokovať o širokom spektre tém vrátane obáv z hospodárskej a obchodnej politiky.