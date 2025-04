Čína zrušila clá na niektoré americké produkty

Peking 25. apríla (TASR) - Čína v piatok oslobodila niektoré dovozy z USA od svojich ciel. To naznačuje, že obchodná vojna medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami by sa mohla zmierniť. Peking však opäť poprel tvrdenie, že rokuje s prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Skupiny podnikov pre Reuters povedali, že Čína povolila niektorým liekom vyrobeným v USA vstúpiť do krajiny bez zaplatenia cla vo výške 125 %, ktoré Peking zaviedol začiatkom mesiaca v reakcii na Trumpove clá vo výške 145 % na čínsky dovoz do USA.



Medzi niektorými podnikmi a obchodnými skupinami koloval aj zoznam 131 kategórií produktov, o ktorých sa hovorilo, že sa pri nich zvažujú výnimky. Agentúre Reuters sa nepodarilo overiť zoznam, ktorý obsahuje vakcíny, chemikálie či letecké motory. A Čína zatiaľ o tejto záležitosti verejne nekomunikovala.



Podľa agentúry TASS, ktorá sa odvoláva na televíziu CNN, Peking zrušil tiež clá na polovodiče z USA. Čína minulý rok doviezla z USA polovodiče v hodnote 11,7 miliardy USD (10,30 miliardy eur). A hoci dosiahla pokroky pri rozvoji vlastného polovodičového priemyslu, stále je veľmi závislá od dovozu čipov a zariadení na výrobu čipov zo Spojených štátov, Taiwanu, Južnej Kórey, Japonska a Holandska, uviedla CNN s tým, že sa jej nepodarilo získať oficiálne potvrdenie o čiastočnom odstránení ciel na polovodiče od čínskych úradov.



Trumpova administratíva v predchádzajúcich dňoch naznačila, že sa snaží zmierniť konfrontáciu s Čínou. A sám Trump pre časopis Time povedal, že prebiehajú rozhovory a že mu telefonoval čínsky prezident Si Ťin-pching.



(1 EUR = 1,1357 USD)