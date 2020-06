Čínska ekonomika by mohla tento rok vzrásť o 3 %

Peking 16. júna (TASR) - Čínska ekonomika by mohla tento rok zaznamenať rast o 3 %, keďže vláda prijíma viacero opatrení na jej podporu. Povedal to ekonóm z Čínskej akadémie sociálnych vied Čang Ming. Jeho prognóza je optimistickejšia než odhad z polovice apríla, podľa ktorého by čínska ekonomika mala v tomto roku v dôsledku koronakrízy vzrásť iba o 2,5 %.



Ako informovala agentúra Reuters, Čang Ming očakáva, že v 2. štvrťroku by sa hrubý domáci produkt (HDP) mal vrátiť k rastu. Tempo rastu ekonóm predpokladá na úrovni 2 až 3 %.



V 1. kvartáli zaznamenala čínska ekonomika pokles o 6,8 %. Bol to prvý pokles od roku 1992, keď Peking začal kvartálne údaje zverejňovať. Vzhľadom na neistý ďalší vývoj v dôsledku opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu vláda na tento rok nestanovila ciele hospodárskeho rastu.



Čang Ming predpokladá, že centrálna banka zníži v 2. polroku hlavné úrokové sadzby a zároveň zredukuje povinné minimálne rezervy bánk, a to dvakrát. Zároveň však uviedol, že ho znepokojujú od apríla klesajúce zahraničné objednávky. Dôvodom je rozšírenie nového koronavírusu z Číny do celého sveta. Ďalšie obavy vyvoláva riziko možnej druhej vlny pandémie.



"Pre výrobný sektor bude druhý polrok veľmi náročný," povedal Čang Ming. "Realitný sektor zatiaľ odoláva, investície do nehnuteľností však výrazne rásť nebudú. Rast tak bude závisieť najmä od infraštruktúry," dodal Čang Ming.