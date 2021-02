Čínske spotrebiteľské ceny v januári medziročne klesli

Peking 10. februára (TASR) - Čínska inflácia sa v januári dostala do negatívneho teritória prvýkrát za rok. Dôvodom boli sezónne faktory. Naopak, ceny výrobcov sa zvýšili prvýkrát za rok pre zdraženie materiálov.



Spotrebiteľské ceny v januári medziročne klesli o 0,3 % po náraste o 0,2 % v decembri, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali so znížením cien o 0,1 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stúpli o 1 % po +0,7 % na konci minulého roka, čo bolo v súlade s očakávaniami.



Jadrové ceny, do ktorých sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v januári v medziročnom porovnaní padli o 0,3 % po náraste o 0,4 % v decembri. Ceny potravín sa zvýšili o 1,6 po +1,2 % aj napriek zlacneniu bravčového mäsa o 3,9 %. Ceny nepotravinových tovarov klesli o 0,8 %.



Separátna správa štatistického úradu ukázala, že ceny výrobcov si v januári medziročne polepšili o 0,3 % po znížení o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol prvý nárast cien výrobcov od januára 2020.