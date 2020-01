Peking 14. januára (TASR) - Čínsky export v decembri vzrástol, prvýkrát za päť mesiacov a to viac, ako sa očakávalo. To signalizuje mierne oživenie dopytu pred podpisom prvej fázy dohody o obchode s USA.



Najväčšie svetové ekonomiky sú pripravené podpísať v stredu (15.1.) prvú fázu obchodnej dohody, ktorá síce znamená výrazné zmiernenie napätia, ale nie koniec ich sporu. Ten pritom vlani zasiahol finančné trhy aj globálne hospodárstvo.



Čínsky export po ťažkom roku v decembri 2019 vzrástol medziročne o 7,6 %. Ukázali to v utorok colné údaje. Analytici pritom odhadovali, že sa vývoz z Číny zvýši o 3,2 %, po novembrovom poklese o 1,3 %.



Aj import prekonal očakávania, keď v decembri vyskočil až o 16,3 %. Čiastočne ho však podporili vyššie ceny komodít. Ekonómovia predpovedali rast importu o 9,6 % po jeho zvýšení v novembri o 0,5 %.



Čína tak zaznamenala v decembri obchodný prebytok 46,79 miliardy USD (42,05 miliardy eur). To bolo menej ako 48 miliárd USD, ktoré očakávali analytici, ale viac ako novembrové kladné saldo 37,93 miliardy USD.



Za celý rok 2019 sa celkový vývoz z Číny ukázal ako mimoriadne odolný voči obchodnému napätiu, keďže vzrástol o 0,5 %. V predchádzajúcom roku 2018 ale export stúpol o takmer 10 %. Vlaňajší výsledok odráža slabší predaj v USA.



Dovoz do Číny v minulom roku klesol o 2,8 % v dôsledku spomalenia čínskej ekonomiky, ktorej tempo sa znížilo na takmer 30-ročné minimum. Na ilustráciu, v roku 2018 vzrástol import o 15,8 %.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA sa minulý rok zúžil, keďže dve najväčšie ekonomiky sveta si vymieňali represívne clá v rámci obchodného sporu.



Za celý rok 2019 klesol prebytok Číny v obchode s USA o 8,5 % na 295,8 miliardy USD. A v decembri sa znížil na 23,2 miliardy USD z 24,6 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.



Vývoz Číny do Spojených štátov sa v roku 2019 znížil o 12,5 % v porovnaní s nárastom o 11,3 % v roku 2018. A dovoz zo Spojených štátov klesol o 20,9 % po náraste o 0,7 % v predchádzajúcom roku.



Čína zverejnila lepšie ako očakávané údaje o vývoji obchodu len deň pred podpisom predbežnej dohody s USA, od ktorej sa očakáva zníženie ciel a zvýšenie čínskych nákupov amerických poľnohospodárskych, energetických a priemyselných produktov, a tiež vyriešenie niektorých sporov o duševné vlastníctvo.



Peking sa zaviazal, že v nasledujúcich dvoch rokoch zvýši nákup amerických produktov o takmer 80 miliárd USD a dovoz energií o viac ako 50 miliárd USD.



Ale firmy zostávajú opatrné. Americké clá na čínsky dovoz v hodnote 370 miliárd USD zostanú v platnosti. A nevybledli ani spomienky na kolaps predchádzajúcej dohody z mája 2019, ktorá spustila eskaláciu odvetných ciel.



Prvá fázy dohody „zastavuje krvácanie“, ale neukončí obchodný spor, uviedol v pondelok (13.1.) nemenovaný vysoký predstaviteľ americkej obchodnej komory. Upozornil zároveň, že stále zostáva vyriešiť niektoré dôležité body vo vzájomnom obchode. Aj analytici upozorňujú, že riziko ďalších komplikácií a opätovnej eskalácie pretrváva.



(1 EUR = 1,1126 USD)