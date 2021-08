Čínsky export vzrástol v júli menej, než sa očakávalo

Peking 8. augusta (TASR) - Čínsky export v minulom mesiaci vzrástol menej, než sa očakávalo. To signalizuje spomalenie v čínskom priemyselnom sektore v druhom polroku aj napriek tomu, že globálne uvoľnenie protiepidemických opatrení podporilo obchod.



Objem vývozu v júli stúpol o 19,3 % na 282,66 miliardy USD (239,4 miliardy eur), uviedol čínsky colný úrad. Dovoz sa zvýšil o 28,1 % na 226,07 miliardy USD a takisto zaostal za prognózami ekonómov. Tempo rastu exportu aj importu sa takisto výrazne spomalilo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júli vývoz vyskočil o 32,2 % a dovoz o 36,7 %.



Čína zaznamenala v júli prebytok obchodnej bilancie vo výške 56,58 miliardy USD po 51,53 miliardy USD v júni, pričom ekonómovia predpovedali 51,53 miliardy USD.



Politicky citlivý prebytok obchodu so Spojenými štátmi podľa výpočtov agentúry Reuters stúpol na 35,4 miliardy USD z 32,58 miliardy USD.



Čína patrila v minulom roku medzi prvé krajiny na svete, ktoré dostali pandémiu ochorenia COVID-19 pod kontrolu. V uplynulých dvoch týždňoch však čínske úrady bojujú so šírením vysoko infekčného delta variantu nového koronavírusu, a preto prijímajú nové protiepidemické reštrikcie.



(1 EUR = 1,1807 USD)