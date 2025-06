Čínsky premiér varuje pred zintenzívnením napätia v obchode

Tchien-ťin 25. júna (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang v stredu na otváracom ceremoniáli Svetového ekonomického fóra (WEF) varoval pred „zintenzívnením“ napätia vo svetovom obchode. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Každoročné stretnutie tzv. nových šampiónov (Annual Meeting of the New Champions) Svetového ekonomického fóra, ktoré sa koná v čínskom prístavnom meste Tchien-ťin, si vyslúžilo prezývku „letný Davos“.



Čínsky premiér v prejave ďalej uviedol, že globálna ekonomika „prechádza hlbokými zmenami“, čo bol zjavne odkaz na prudko rastúce clá amerického prezidenta Donalda Trumpa.



„Protekcionistické opatrenia sa výrazne zvyšujú a globálne ekonomické a obchodné spory sa zintenzívňujú,“ vyhlásil. „Globálna ekonomika je hlboko integrovaná a žiadna krajina nemôže rásť ani prosperovať sama.“



„V časoch, keď globálna ekonomika čelí ťažkostiam, nepotrebujeme zákon džungle, kde slabí padajú za obeť silným, ale spoluprácu a vzájomný úspech pre výsledok výhodný pre všetkých,“ uviedol Čchiang.



Druhý najvyšší predstaviteľ Pekingu sa pritom snažil vykresliť optimistický obraz čínskej ekonomiky, druhej najväčšej na svete, aj keď čelí spomaľovaniu a útlmu spotrebiteľských výdavkov.



„Čínska ekonomika naďalej stabilne rastie a poskytuje silnú podporu zotavovaniu globálnej ekonomiky,“ povedal. Dodal, že Peking „zintenzívnil svoje úsilie o implementáciu stratégie zvyšovania domáceho dopytu“ v rámci transformácie Číny na ekonomiku poháňanú spotrebou, nielen výrobou.



Peking si dal v tomto roku za cieľ dosiahnuť rast hospodárstva o približne 5 %. Mnohí ekonómovia považujú tento cieľ za ambiciózny.



Vláda koncom minulého roka zaviedla sériu krokov na podporu výdavkov vrátane zníženia kľúčových úrokových sadzieb. Výsledky sú však rôzne a Číne hrozí, že americké clá veľmi tvrdo zasiahnu jej rozsiahly výrobný sektor.



Čchiang sa v prejave snažil vykresliť Čínu ako neochvejného obhajcu medzinárodného obchodného systému založeného na pravidlách, ktorý teraz čelí útokom Trumpovej administratívy.



Jeho komentáre odrážali slová prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý na stretnutí s premiérom Singapuru Lawrencom Wongom vyzval krajiny, aby sa vzopreli „návratu k hegemónii“ a protekcionizmu.



Ostatní účastníci stretnutia sa však necítia komfortne, keď sú nútení vyberať si medzi superveľmocami v novom historickom období, ktoré sa vyznačuje rastúcou fragmentáciou a konfliktmi.



Wong počas verejnej diskusie povedal, že vlády by mali byť opatrné pri „opúšťaní konceptu hospodárskej integrácie“.



Vietnamský premiér Pham Minh Chinh zareagoval podobne a poukázal na to, že Spojené štáty sú najväčším exportným trhom Vietnamu a Čína jeho najväčším zdrojom dovozu. Dodal, že jeho krajina musí presadzovať „vyváženú“ zahraničnú politiku, ktorá jej umožní byť „priateľom všetkých krajín“.











