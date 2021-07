Čínsky vývoz pokračoval v júni v raste

Peking 13. júla (TASR) – Export Číny vzrástol minulý mesiac omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Prispela k tomu pokračujúca vakcinácia, ktorá umožnila ďalšie uvoľňovanie protipandemických opatrení vo svete, čo zasa zvýšilo globálny dopyt. Vzrástol aj dovoz, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci spomalilo.



Podľa v utorok zverejnených údajov čínskej colnej správy dosiahol čínsky vývoz v dolárovom vyjadrení v júni medziročný rast na úrovni 32,2 %. V máji rast predstavoval 27,9 %. Výsledok vysoko prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so spomalením tempa rastu vývozu na 23,1 %.



„Rast exportu prekvapil," povedal Louis Kuijs, šéf oddelenia pre ázijskú ekonomiku z Oxford Economics. Ako dodal, Čína dokázala ustáť vplyv dočasného uzatvorenia prístavu v Šen-čene a iných problémov v zásobovaní.



Údaje colnej správy poukázali aj na pokračujúci rast dovozu, jeho tempo však bolo slabšie než v predchádzajúcom mesiaci. Dovoz sa v júni zvýšil medziročne o 36,7 %, zatiaľ čo v máji rast predstavoval 51,1 %. To bolo najvyššie tempo rastu čínskeho dovozu za posledné desaťročie.



Napriek spomaleniu však aj rast dovozu prekonal očakávania analytikov. Tí počítali so spomalením rastu až na 30 %.



Vývoj vo vývoze a v dovoze viedol v júni k prebytku zahraničného obchodu Číny na úrovni 51,53 miliardy USD (43,48 miliardy eur). Výsledky tak prekonali májové hodnoty, ako aj odhady ekonómov. V máji dosiahol obchodný prebytok Číny 45,54 miliardy dolárov, pričom ekonómovia počítali v júni s jeho poklesom na 44,2 miliardy USD.