Hospodárstvo Číny spomalí rast v tomto roku pravdepodobne na 4,5 %

Peking 14. januára (TASR) - Ekonomický rast Číny sa tento rok pravdepodobne spomalí na 4,5 % a v oslabovaní tempa rastu bude ekonomika pokračovať aj v ďalšom roku. Poukazuje na to najnovší prieskum agentúry Reuters. Riziko predstavujú najmä hroziace nové dovozné clá, ktoré na čínske produkty plánuje uvaliť novozvolený americký prezident Donald Trump.



Odhaduje sa, že v minulom roku vzrástla čínska ekonomika o 4,9 % a v podstate splnila rastový cieľ vlády. Tá ho v marci minulého roka stanovila na približne 5 %. Prispeli k tomu viaceré vládne stimuly na podporu hospodárstva a rekordný export, uviedlo v prieskume agentúry Reuters 64 ekonómov. Vláda by mala údaje o vývoji ekonomiky za štvrtý kvartál a celý rok 2024 zverejniť v piatok 17. januára.



Druhej najväčšej ekonomike sveta však od tohto roka hrozia ďalšie dovozné clá od nastupujúcej administratívy Donalda Trumpa. Ten sa do Bieleho domu vracia na budúci týždeň.



Ekonómovia sa preto domnievajú, že tento rok sa rast ekonomiky spomalí na 4,5 % a v roku 2026 na 4,2 %. Tlak očakávaných amerických ciel na čínsku ekonomiku by mali zmierniť ďalšie stimuly, ktoré vláda plánuje v najbližšom období.