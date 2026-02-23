< sekcia Ekonomika
Colná správa USA zastaví výber sporných ciel
Zastavenie výberu ciel sa prekrýva s novým 15-percentným clom na dovoz zo všetkých krajín, ktoré Trump zaviedol na inom právnom základe.
Autor TASR
Washington 23. februára (TASR) - Americká colná správa (CBP) zastaví výber ciel uložených na základe zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers, IEEPA). Rozhodnutie nadobudne účinnosť v utorok (24. 2.) minútu po polnoci washingtonského času (6.01 h SEČ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Colná správa v pondelok oznámila, že deaktivuje všetky colné kódy spojené s predchádzajúcimi nariadeniami, v ktorých sa prezident Donald Trump odvolával na zákon o mimoriadnych právomociach. CBP rozhodla tri dni po tom, čo Najvyšší súd vyhlásil tieto clá za nezákonné. Zastavenie výberu ciel sa prekrýva s novým 15-percentným clom na dovoz zo všetkých krajín, ktoré Trump zaviedol na inom právnom základe.
Informácie o možných kompenzáciách za clá neoprávnene účtované dovozcom CBP nezverejnila. Colná správa upozornila, že rozhodnutie o zastavení výberu niektorých ciel neovplyvňuje žiadne iné clá zavedené Trumpom vrátane ciel uložených podľa zákonov o národnej bezpečnosti a nekalých obchodných praktikách.
Najvyšší súd v piatok (20. 2.) pomerom hlasov 6 ku 3 zrušil podstatnú časť Trumpovej colnej agendy a konštatoval, že zákon IEEPA neoprávňuje prezidenta zavádzať clá, no otázku refundácií výslovne neriešil. To znamená, že nerozhodol, či si federálna vláda môže ponechať už vybrané peniaze.
