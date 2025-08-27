< sekcia Ekonomika
Hospodárstvo: Dánske maloobchodné tržby sa v júli oživili
Tempo medziročného rastu maloobchodných tržieb sa v júli zrýchlilo na 2,7 % z 1,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Kodaň 27. augusta (TASR) - Dánske maloobchodné tržby sa v júli oživili po opätovnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Maloobchodné tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,6 % po júnovom znížení o 0,7 %, uviedol vo svojej predbežnej správe dánsky štatistický úrad.
Motorom júlového oživenia bol nárast tržieb predajcov odevov o 2,4 %. Tržby predajcov potravín a ďalších spotrebných tovarov stúpli o 1,0 %.
