Deficit amerického obchodu s tovarom sa v auguste zvýšil

Washington 28. septembra (TASR) – Deficit amerického obchodu s tovarom sa v auguste 2021 zvýšil, pretože maloobchodníci pred vianočnou sezónou dopĺňajú svoje zásoby a dovážajú viac spotrebného tovaru. Informovalo o tom v utorok americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov schodok zahraničného obchodu USA v auguste 2021 stúpol o 0,9 % na 87,6 miliardy USD (74,88 miliardy eur) z júlových 86,8 miliardy USD.



Dovoz pritom vzrástol medzimesačne o 0,8 % na 236,6 miliardy USD, čo je len tesne pod júnovým historickým maximom.



Aj vývoz tovarov z USA sa v auguste zvýšil, a to o 0,7 % na 149 miliardy USD a dosiahol nový rekord.



Obchodný schodok a dovoz do USA prekonávajú počas globálnej pandémie ochorenia COVID-19 nové rekordy, pretože americká ekonomika sa zotavuje rýchlejšie ako iné časti sveta.



Podniky v USA obnovujú zásoby, aby držali krok so silným domácim dopytom po uvoľnení obmedzení na zastavenie pandémie.



To signalizuje, že obchod by mohol byť v 3. štvrťroku opäť brzdou ekonomického rastu. Príspevok zahraničného obchodu k rastu hrubého domáceho produktu bol štyri mesiace po sebe negatívny.



Analytici sa domnievajú, že rekordné deficity sa pravdepodobne po skončení globálnej pandémie zmiernia, ale určite zostanú dosť vysoké. USA sa za uplynulé dekády stali závislými od dovážaného tovaru.