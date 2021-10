Vo Francúzsku klesol deficit zahraničného obchodu

Paríž 7. októbra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, v auguste 2021 klesol, keďže export sa zvýšil viac ako import. Informovalo o tom vo štvrtok colné riaditeľstvo v Paríži.



Podľa najnovších údajov sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie Francúzska v auguste 2021 znížil na 6,67 miliardy eur zo 7,08 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci, čo bol najväčší obchodný deficit krajiny od augusta 2020.



Export pritom v sledovanom období vzrástol o 3,7 %, z toho vývoz do Európskej únie (EÚ) sa zvýšil o 3,9 %. Import stúpol menej, a to o 2,3 %, pričom dovoz z Únie vzrástol o 2,7 %.



Separátne údaje ukázali tiež, že aj deficit bežného účtu Francúzska sa v auguste 2021 znížil, a to až na 1,3 miliardy eur z 3,4 miliardy eur.



Schodok v obchode s tovarom pritom klesol na 5,4 miliardy eur z júlových 6,5 miliardy eur, zatiaľ čo prebytok služieb sa zvýšil na 3,7 miliardy eur z 2,8 miliardy eur. A zároveň prebytok primárnych príjmov stúpol na 4,2 miliardy eur zo 4 miliárd eur, zatiaľ čo deficit sekundárnych príjmov sa nezmenil a zostal na úrovni 3,7 miliardy eur.