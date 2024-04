Deficit zahraničného obchodu USA sa v marci prehĺbil

Washington 25. apríla (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Spojených štátov v marci 2024 vzrástol, a to na najvyššiu úroveň za 11 mesiacov. Prispel k tomu strmší pokles exportu ako importu. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Z údajov ministerstva vyplýva, že schodok zahraničnoobchodnej bilancie USA v marci 2024 vzrástol o 1,7 % na 91,83 miliardy USD (85,93 miliardy eur), čo je jeho najväčšia hodnota za 11 mesiacov, z revidovaných 90,30 miliardy USD vo februári.



Štatistiky ukázali, že dovoz do USA v marci klesol medziročne o 4,6 miliardy USD alebo 1,7 % na 261 miliárd USD, zatiaľ čo vývoz sa znížil o 6,1 miliardy USD alebo 3,5 % na 169,2 miliardy USD.



Väčší obchodný deficit znížil v 1. štvrťroku hrubý domáci produkt USA o 0,9 percentuálneho bodu. Ekonómovia očakávajú, že tento trend bude pokračovať aj vo zvyšku roka.



(1 EUR = 1,0686 USD)