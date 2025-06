DIW výrazne zvýšil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v roku 2026

Berlín 13. júna (TASR) - Berlínsky inštitút pre hospodársky výskum DIW v piatok zlepšil svoje prognózy rastu pre najväčšiu európsku ekonomiku. Výrazné oživenie očakáva na budúci rok. Dôvodom je balík investícií plánovaný spolkovou vládou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) by mal v tomto roku po dvoch rokoch poklesu stúpnuť o 0,3 %, uviedol v piatok DIW, ktorý ako piaty nemecký ekonomický inštitút zvýšil svoje prognózy na roky 2025 a 2026. Na budúci rok by sa tempo expanzie malo zrýchliť na 1,7 %. DIW pôvodne počítal s rastom o 0,1 %, respektíve 1,1 %.



DIW tohtoročnú predpoveď zlepšil vďaka nečakane dobrému 1. štvrťroku, v ktorom si nemecká ekonomika polepšila o 0,4 %. Inštitút očakáva, že tempo rastu sa na konci roka zrýchli vďaka vládnemu investičnému balíku. „Prekvapujúca dynamika na začiatku roka nás zrejme ochráni pred ďalším rokom stagnácie,“ uviedla hlavná ekonómka DIW Geraldine Dany-Knedliková.



Už vo štvrtok (12. 6.) štyri ekonomické inštitúty podobne výrazne zlepšili svoje prognózy na budúci rok. Mníchovský inštitút Ifo po trojročnej stagnácii počíta v roku 2026 s nárastom HDP o 1,5 %. To by bol takmer dvojnásobok v porovnaní s pôvodnou predpoveďou 0,8 %.



Inštitút pre svetovú ekonomiku v Kieli (IfW) očakáva v roku 2026 expanziu o 1,6 % a Leibnizov inštitút pre ekonomický výskum RWI v Essene o 1,5 %. O niečo menej optimistický je Leibnizov inštitút pre ekonomický výskum v Halle (IWH), ktorý počíta s nárastom o 1,1 %.