Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v januári vzrástla

Washington 2. februára (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku sa v januári 2024 zvýšila viac, ako sa čakalo. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa revidovaných údajov sa index dôvery amerických spotrebiteľov v januári 2024 zvýšil na 79 bodov, namiesto na 78,8 bodu pri predbežnom odhade, z decembrových 69,7 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že januárový výsledok nebude revidovaný. Januárová spresnená hodnota indexu je najvyššia od júla 2021, keď dosiahol 81,2 bodu.



"Po väčšinu roka 2023 mali spotrebitelia rezervovaný názor na spomalenie inflácie a na to, či pretrvá," uviedla riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová. "V uplynulých dvoch mesiacoch sa konečne ubezpečili, že ich najhoršie obavy o ekonomiku sa nenaplnia."



To však podľa nej neznamená, že spotrebitelia sa cítia optimisticky ohľadom ekonomiky. Takmer polovica stále očakáva ťažké časy. Neistota pramení z konfliktu na Blízkom východe a blížiacich sa prezidentských volieb v USA, čo sa môže v nasledujúcich mesiacoch prejaviť aj v názoroch spotrebiteľov, dodala.



Prieskum tiež odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok v januári stúpol na 81,9 z decembrových 73,3 bodu, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní vzrástol v januári na 77,1 zo 67,4 bodu v decembri.



Ročné inflačné očakávania pritom klesli v januári na 2,9 % z 3,1 % v decembri 2023 a dosiahli tak najnižšiu úroveň od decembra 2020.



A zároveň päťročné inflačné očakávania sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenili a zostali na úrovni 2,9 %. Decembrový údaj bol však revidovaný smerom nahor z pôvodných 2,8 %.