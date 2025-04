Dôvera amerických spotrebiteľov v apríli opäť klesla

Ann Arbor 25. apríla (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v apríli 2025 opäť klesla. Už štvrtý mesiac po sebe, aj keď menej, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa spresnených údajov sa index dôvery amerických spotrebiteľov v apríli znížil na 52,2 bodu z 57 bodov v marci. Rýchly odhad pritom signalizoval, že klesne ešte viac, na 50,8 bodu.



Napriek revízii smerom nahor dosiahol spotrebiteľský sentiment v apríli najnižšiu úroveň od júla 2022, keďže domácnosti vnímali riziká pre viaceré aspekty ekonomiky, z veľkej časti v dôsledku pretrvávajúcej neistoty v súvislosti s obchodnou politikou USA a potenciálneho opätovného zrýchlenia inflácie.



Prieskum odhalil, že čiastkový index očakávaní klesol v apríli na 47,3 bodu, čo je jeho najmenšia hodnota od júla 2022, z marcových 52,6 bodu. Spresnený výsledok je o niečo vyšší než 47,1 bodu pri rýchlom odhade.



Aj hodnotenie súčasných podmienok sa znížilo menej, a to na 59,8 namiesto 56,5 bodu zo 63,8 bodu v marci.



Čo sa týka cien, ročné inflačné očakávania vyskočili na 6,5 % z marcových 5 %. Toto číslo však bolo o niečo nižšie ako 6,7 % pri predbežných výsledkoch. A dlhodobé, päťročné inflačné očakávania vzrástli v apríli na 4,4 % zo 4,1 % v marci.