PRIESKUM: Dôvera britských spotrebiteľov v decembri klesla

Londýn 20. decembra (TASR) - Britským spotrebiteľom sa v decembri zhoršila nálada a ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla. Prispeli k tomu obavy z vysoko nákazlivého a rýchlo sa šíriaceho variantu omikron nového koronavírusu. Ukázali to v pondelok predbežné údaje renomovaného inštitútu pre prieskum trhu GfK.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v Spojenom kráľovstve v decembri 2021 znížil na -15 bodov z -14 bodov v predchádzajúcom mesiaci.



Prieskum odhalil tiež, že obidva ukazovatele, ktoré odrážajú názor domácností na budúcnosť, sa zhoršili.



Konkrétne, ukazovateľ osobnej finančnej situácie v nasledujúcich 12 mesiacov v decembri klesol na 1 bod z 2 bodov v novembri. Okrem toho spotrebitelia uviedli, že počas zvyšných dní do Vianoc menej inklinujú k nákupom drahších položiek. Príslušný index sa pritom znížil na -6 z -3 bodov.



Aj index odrážajúci hodnotenie všeobecnej hospodárskej situácie v nasledujúcom roku 2022 klesol, a to na -24 z -23 bodov. Dôvodom boli najmä obavy z rastúcich životných nákladov a perspektíva hroziaceho sa zvýšenia úrokových sadzieb.