Dôvera britských spotrebiteľov v ekonomiku v júli klesla

Londýn 21. júla (TASR) - Dôvera britských spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v júli klesla, prvýkrát za šesť mesiacov. Realita v podobe rastúcich cien, ktoré sú hrozbou pre financie domácností, tak negatívne ovplyvnila ich náladu. Ukázali to v piatok predbežné údaje renomovaného inštitútu pre prieskum trhu GfK. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa výsledkov prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v Spojenom kráľovstve v júli 2023 znížil o 6 bodov na -30 bodov. To bol jeho najprudší pokles za 15 mesiacov a najnižšia hodnota od apríla. Ekonómovia pritom očakávali miernejší pokles indexu, len na -25 bodov z -24 bodov v júni.



Rastúce úrokové sadzby spolu s vysokou mierou inflácie, ktorá takmer štvornásobne prekračuje cieľ centrálnej banky na úrovni 2 %, znižujú kúpnu silu spotrebiteľov. To môže signalizovať spomalenie ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch.



"Realita začala hrýzť, a keďže sa ľudia stále snažia vyjsť s peniazmi, spotrebitelia obmedzujú míňanie," povedal Joe Staton, riaditeľ klientskej stratégie v GfK. "Sú to zlé správy. Ľudia pociťujú ekonomickú bolesť."



Prieskum GfK odhalil tiež obavy domácností o osobné financie a všeobecnú ekonomickú situáciu, pričom ich hodnotenia sa v oboch prípadoch za uplynulý rok zhoršovali a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.



Separátny prieskum Konfederácie pre nábor a zamestnanosť (REC) zase ukázal, že počet pracovných ponúk stále narastá, a to aj napriek zhoršujúcim sa vyhliadkam ekonomiky.



REC zaznamenal 2,2 milióna aktívnych pracovných ponúk v týždni do 9. júla 2023, čo je o 53,3 % viac ako v rovnakom týždni pred rokom, pričom nové pracovné ponuky vzrástli v sledovanom období o 8,6 %.



"Firmy sa stále snažia obsadiť pozície," povedal Neil Carberry, výkonný riaditeľ REC.