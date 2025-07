Dôvera britských spotrebiteľov v 2. štvrťroku výrazne klesla

Londýn 21. júla (TASR) - Dôvera britských spotrebiteľov v 2. štvrťroku 2025 výrazne klesla. Bol to jej prvý pokles za takmer tri roky a odráža zvýšené obavy o istotu zamestnania. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti Deloitte. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Index spotrebiteľskej dôvery spoločnosti Deloitte sa v 2. štvrťroku 2025 znížil o 2,6 percentuálneho bodu na 10,4 %, čo je jeho najnižšia hodnota od 1. štvrťroka 2024.



Bol to prvý pokles indexu dôvery od 3. štvrťroka 2022, keď inflácia dosiahla dvojciferný vrchol a finančnými trhmi otriasli rozpočtové plány bývalej premiérky Liz Trussovej, okrem zníženia indexu o 0,2 bodu v minulom roku, ktoré spoločnosť Deloitte nepovažovala za štatisticky významné.



„Obavy zo spomalenia trhu práce spôsobili, že sa spotrebitelia obávajú o istotu zamestnania a vyhliadky na rast príjmov, zatiaľ čo pretrvávajúca inflácia a vysoké životné náklady negatívne ovplyvnili náladu v prípade osobného dlhu,“ uviedla vedúca oddelenia spotrebiteľských prieskumov v Deloitte Celine Fenechová.



Firmy sú menej ochotné prijímať nových zamestnancov. Prispeli k tomu aj zvýšené dane a vyššia minimálna mzda, ktoré nadobudli účinnosť v apríli, ako aj plánované zmeny zákonov, ktoré sťažia prepúšťanie nových zamestnancov.



Oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že miera nezamestnanosti v Británii vzrástla za tri mesiace do konca mája na 4,7 % a je najvyššia od roku 2021, zatiaľ čo inflácia sa v júni zvýšila na 3,6 % a dosiahla najvyššiu úroveň od januára 2024.



Na prieskume spoločnosti Deloitte sa zúčastnilo 3200 spotrebiteľov a uskutočnil sa medzi 13. a 16. júnom. Index spotrebiteľskej dôvery je založený na šiestich otázkach týkajúcich sa istoty zamestnania, pracovných príležitostí, príjmu, dlhu, starostlivosti o deti a celkového zdravia a pohody.