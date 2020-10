Paríž 28. októbra (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v októbri klesla. Ukázali to v stredu najnovšie údaje štatistického úradu INSEE.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri znížil na 94 bodov z 95 bodov v septembri aj v auguste. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to pokles indexu v októbri na 93 bodov.



Hodnota indexu sa tak vrátila na júlovú úroveň a zostala pod dlhodobým priemerom 100 bodov, a tiež pod úrovňou 104 bodov, ktorú dosiahla vo februári, pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Prieskum ďalej ukázal, že domácnosti vo Francúzsku v októbri pesimistickejšie hodnotili budúcu finančnú situáciu. Príslušný čiastkový index klesol na -8 z -5 bodov v septembri.



Znížili sa aj očakávania spotrebiteľov v súvislosti s možnosťou úspor, a to na 32 bodov z 34 bodov. Posúdenie budúcej životnej úrovne vo Francúzsku sa tiež zhoršilo na -54 z -47 bodov a zároveň stúpol ukazovateľ ich obáv z nezamestnanosti na 73 zo 71 bodov.