Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku sa v novembri znížila

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa v novembri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla, už druhý mesiac po sebe. To odráža negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu na proces zotavovania hospodárstva. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v novembri znížil na -10 bodov z -8,3 bodu v októbri. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to pád indexu na -15 bodov.



Anketa ukázala tiež, že tzv. lockdown mal zatiaľ len malý vplyv na hodnotenie súčasnej situácie z pohľadu investorov. Príslušný čiastkový index sa totiž znížil len mierne, na -32,3 z -32 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Ale jeho negatívna hodnota podľa Sentix znamená, že ekonomika je v režime kontrakcie.



Aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne tento mesiac klesol, a to na 15,3 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od mája 2020, z 18,8 bodu v októbri.



Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že dôvera nemeckých investorov sa v novembri znížila na 1,3 bodu z 1,4 bodu v októbri. Očakávania investorov v Nemecku pritom klesli už tretí mesiac po sebe, zatiaľ čo hodnotenie súčasnej situácie sa v novembri zlepšilo.