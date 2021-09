Dôvera investorov v eurozóne pokračovala v septembri v poklese

Frankfurt nad Mohanom 6. septembra (TASR) - Dôvera investorov v eurozóne zaznamenala v septembri pokles, už druhý mesiac po sebe, pričom nálada klesla o niečo výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedol to v pondelok v najnovšom výskume inštitút Sentix.



Index dôvery investorov v 19 krajinách eurozóny dosiahol v septembri 19,6 bodu oproti 22,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali s tým, že index klesne na 19,7 bodu.



Za poklesom nálady investorov sú najmä pesimistickejšie očakávania. Príslušný čiastkový index očakávaní dosiahol 9 bodov, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval 14 bodov. Tento podindex tak klesol už štvrtý mesiac po sebe.



Index súčasnej ekonomickej situácie dosiahol 30,8 bodu. Udržal sa tak na augustovej úrovni. Sentix uskutočnil prieskum na vzorke 1070 investorov, a to v období od 2. do 4. septembra.