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Dôvera malých amerických podnikov sa v máji zhoršila
Index neistoty vzrástol o tri body na 91 bodov, čo je výrazne nad historickým priemerom 68 bodov.
Autor TASR
Washington 9. júna (TASR) - Dôvera malých podnikov v Spojených štátoch v máji klesla a podiel majiteľov, ktorí plánujú zvýšiť ceny v nasledujúcich troch mesiacoch, dosiahol najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na prieskum americkej Národnej federácie nezávislých podnikov (NFIB).
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, minulý mesiac v porovnaní s aprílom klesol o 0,6 bodu na 95,3 bodu, čím sa ešte viac vzdialil od svojho 52-ročného priemeru 98 bodov. Index neistoty vzrástol o tri body na 91 bodov, čo je výrazne nad historickým priemerom 68 bodov.
Americko-izraelská vojna s Iránom, ktorá trvá už štvrtý mesiac, viedla k prudkému nárastu cien ropy a iných komodít, ktoré sa prepravujú cez Hormuzský prieliv. Federálne ministerstvo obchodu zverejní v stredu (10. 6.) údaje o inflácii za mesiac máj. Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávajú, že index spotrebiteľských cien (CPI) medziročne vzrástol o 4,2 %, čo by bolo najvýraznejšie zvýšenie od apríla 2023. V apríli CPI dosiahol 3,8 bodu.
Prieskum NFIB ďalej ukázal, že podiel malých podnikov, ktoré plánujú zvýšiť ceny v nasledujúcich troch mesiacoch, vzrástol o sedem percentuálnych bodov na 34 %, čo je najvyššia hodnota od júla 2022. Podiel majiteľov, ktorí plánujú vytvoriť nové pracovné miesta v nasledujúcich troch mesiacoch, klesol o štyri percentuálne body na 9 %, čo je najnižšia úroveň od mája 2020.
Index optimizmu malých firiem, ktorý NFIB zostavuje, minulý mesiac v porovnaní s aprílom klesol o 0,6 bodu na 95,3 bodu, čím sa ešte viac vzdialil od svojho 52-ročného priemeru 98 bodov. Index neistoty vzrástol o tri body na 91 bodov, čo je výrazne nad historickým priemerom 68 bodov.
Americko-izraelská vojna s Iránom, ktorá trvá už štvrtý mesiac, viedla k prudkému nárastu cien ropy a iných komodít, ktoré sa prepravujú cez Hormuzský prieliv. Federálne ministerstvo obchodu zverejní v stredu (10. 6.) údaje o inflácii za mesiac máj. Ekonómovia oslovení v prieskume agentúry Reuters očakávajú, že index spotrebiteľských cien (CPI) medziročne vzrástol o 4,2 %, čo by bolo najvýraznejšie zvýšenie od apríla 2023. V apríli CPI dosiahol 3,8 bodu.
Prieskum NFIB ďalej ukázal, že podiel malých podnikov, ktoré plánujú zvýšiť ceny v nasledujúcich troch mesiacoch, vzrástol o sedem percentuálnych bodov na 34 %, čo je najvyššia hodnota od júla 2022. Podiel majiteľov, ktorí plánujú vytvoriť nové pracovné miesta v nasledujúcich troch mesiacoch, klesol o štyri percentuálne body na 9 %, čo je najnižšia úroveň od mája 2020.