Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Norimberg 27. januára (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v nasledujúcom mesiaci, vo februári 2021, sa nečakane zvýšila, prvýkrát za tri mesiace, aj keď len veľmi mierne. Domácnosti totiž dúfajú v spomalenie inflácie a zlepšenie pandemickej situácie na jar. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na február 2022, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa pre február zvýšil na -6,7 bodu z nadol revidovaných -6,9 bodu v januári. Prekonal pritom odhady analytikov, ktorí predpovedali, že sa prepadne hlbšie do záporného pásma, na -7,8 bodu.Spomedzi jednotlivých zložiek indikátora spotrebiteľskej dôvery čiastkový index ekonomických očakávaní domácností stúpol o 5,7 bodu na 22,8 bodu. Respondenti predpokladajú ďalšie zrýchlenie hospodárskeho rastu v roku 2022, pričom dôležitú úlohu bude zohrávať súkromná spotreba.A subindex očakávaných príjmov sa po troch mesiacoch poklesu zvýšil o 10 bodov na 16,9 bodu. Spotrebitelia predpokladajú totiž, že rast cien sa tento rok mierne zmierni. Dúfajú tiež, že vyššie ceny povedú k zodpovedajúcemu zvýšeniu miezd. Vďaka lepšej situácii v oblasti zamestnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov sú ich nádeje oprávnené, uviedol GfK.Čiastkový index, ktorý odráža ochotu nemeckých domácností nakupovať, vzrástol tiež, a to o 4,4 bodu na 5,2 bodu. Napriek tomuto nárastu je sklon Nemcov k spotrebe zatiaľ utlmený, uviedol GfK.Podľa spotrebiteľského experta GfK Rolfa Bürkla prieskum odhalil, že Nemci na začiatku roka opäť prejavujú určitý optimizmus.uviedol Bürkl.dodal.Odborníci predpokladajú, že pandémia nového koronavírusu sa na jar zmierni, čo by mohlo viesť k odstráneniu viacerých obmedzení. Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 6. januára do 17. januára, teda predtým, ako Nemecko rozšírilo svoje opatrenia v súvislosti so stúpajúcim počtom nakazených variantom omikron.Nemecká vláda tento týždeň znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2022 na 3,6 % zo 4,1 % v októbrom odhade, keďže ekonomiku v 1. štvrťroku brzdia obnovené obmedzenia.