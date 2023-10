Dôvera španielskych spotrebiteľov v ekonomiku v septembri klesla

Madrid 5. októbra (TASR) - Španielskym spotrebiteľom sa v septembri zhoršila nálada a ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v septembri 2023 znížil na 77,2 bodu z takmer dvojročného maxima 94,4 bodu, ktoré dosiahol v júli, keďže v auguste sa prieskum neuskutočnil.



Septembrový výsledok naznačil, že španielski spotrebitelia vo väčšej miere pociťujú vplyv vyšších úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. To sa zhoduje so zhoršením ostatných ukazovateľov v menovom bloku.



Prieskum odhalil, že aj čiastkový index súčasnej situácie v septembri výrazne klesol na 68,4 z 87,1 bodu v júli a podindex spotrebiteľských očakávaní sa znížil na 86 zo 101,7 bodu.