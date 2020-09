Dôvera spotrebiteľov v Holandsku sa v septembri mierne zvýšila

Amsterdam 22. septembra (TASR) - Dôvera spotrebiteľov v Holandsku, piatej najväčšej ekonomike eurozóny, sa síce v septembri mierne zvýšila, ale príslušný ukazovateľ zostal hlboko v zápornom pásme. Ukázal to v utorok prieskum štatistického úradu v Amsterdame, ktorý zároveň informoval, že pokles výdavkov holandských domácností sa v júli zmiernil.



Konkrétne index spotrebiteľskej dôvery v Holandsku sa v septembri mierne zvýšil na -28 bodov z augustových -29 bodov. Hodnota indexu sa však stále pohybuje hlboko pod 20-ročným priemerom -6 bodov.



Pokiaľ ide o jednotlivé komponenty, z ktorých sa zostavuje výsledný index dôvery, zatiaľ čo čiastkový index ekonomickej klímy v septembri vzrástol na -58 z -59 bodov v auguste, hodnotenie minulej hospodárskej klímy bolo negatívnejšie. No zároveň, názor spotrebiteľov na budúcu ekonomickú situáciu bol menej negatívny a indikátor ich ochoty nakupovať v septembri stagnoval na úrovni -9 bodov.



Separátna správa štatistikov ukázala, že spotrebiteľské výdavky sa v júli znížili, už piaty mesiac po sebe, a to medziročne o 6,2 %, čo bolo menej ako ich pokles o 7,1 % v júni.



Okrem toho, investície do fixných aktív v Holandsku v júli medziročne klesli o 4,5 % po znížení o 5,7 % v júni.