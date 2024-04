Dôvera Švédov v ekonomiku vzrástla na takmer dvojročné maximum

Štokholm 26. apríla (TASR) - Dôvera Švédov v ekonomiku tento mesiac vzrástla, pričom dosiahla takmer dvojročné maximum. Nálada sa zlepšila ako medzi spotrebiteľmi, tak medzi podnikateľmi. Uviedol to tento týždeň Národný inštitút pre hospodársky výskum, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Index ekonomickej dôvery dosiahol v apríli vo Švédsku 95 bodov oproti 93,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota indexu od augusta 2022, v ktorom index predstavoval 99,2 bodu.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol 88,9 bodu a v porovnaní s marcom sa zvýšil o 1,3 bodu. Zároveň je to najvyššia hodnota tohto indexu za 26 mesiacov. Napriek tomu medzi spotrebiteľmi stále prevažuje pesimizmus, ktorý od prevládania optimizmu oddeľuje hranica 100 bodov.



Zlepšila sa však aj nálada medzi podnikateľmi, pričom najvýraznejší posun smerom nahor zaznamenal maloobchodný sektor. Príslušný index vzrástol v apríli medzimesačne o 4,4 bodu na 102,7 bodu.



V prípade výrobného sektora dosiahol index dôvery 100,5 bodu. V marci predstavoval 98,6 bodu. Zlepšenie nálady zaznamenal aj stavebný sektor, keď príslušný index dosiahol 97 bodov, zatiaľ čo pred mesiacom vykázal hodnotu 93,1 bodu.