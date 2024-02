Dôvera talianskych spotrebiteľov aj podnikateľov v januári stúpla

Rím 6. februára (TASR) - Talianskym spotrebiteľom aj podnikateľom sa v januári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum odhalil, že index spotrebiteľskej dôvery v Taliansku vzrástol v januári 2024 na 96,4 bodu z revidovaných 95,8 bodu v decembri. Zostal však blízko viac ako ročného minima, keďže prísnejšie úverové podmienky naďalej ovplyvňujú vyhliadky na spotrebu.



Pokiaľ ide o čiastkové ukazovatele dôvery domácností, v januári sa zlepšili hodnotenia budúcich podmienok (na 97,2 z 96,4 bodu) aj súčasných podmienok (na 95,8 z 95,4 bodu).



Z prieskumu ďalej vyplýva, že index dôvery podnikateľov vo výrobnom sektore v Taliansku sa v januári 2024 zvýšil na 88,3 z decembrových 87,3 bodu.



Tento nárast súvisel so zlepšením čiastkového indexu nových objednávok (na 2,8 z 1,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci) aj výroby (na 1 oproti z 0,5) bodu.



Okrem toho očakávania podnikateľov, pokiaľ ide o širokú ekonomiku, boli menej pesimistické (-16,5 oproti -16,8 bodu). No zároveň stúpli cenové očakávania (na 3,1 z 1 bodu).