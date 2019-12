Dôvera v českú ekonomiku vzrástla v decembri na 3-mesačné maximum

Praha 27. decembra (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac vzrástla, pričom príslušný index dosiahol trojmesačné maximum. Uviedol to v piatok Český štatistický úrad (ČSÚ).



Najviac k tomu prispela dôvera medzi spotrebiteľmi, vzrástla však aj dôvera v ekonomiku zo strany stavebného sektora a priemyslu. Naopak, nálada v oblasti obchodu klesla.



Index ekonomickej dôvery vzrástol v decembri na 93,8 bodu z 93,3 bodu v novembri. To je najvyššia hodnota indexu od septembra, keď dosiahol 94,6 bodu.



Výrazne vzrástla dôvera spotrebiteľov. Príslušný index sa zvýšil z novembrovej hodnoty 102 bodov na 104,8 bodu. Zvýšila sa aj dôvera v stavebnom priemysle, a to zo 103,8 na 105,9 bodu. Rast zaznamenala aj dôvera v oblasti priemyslu, keď index vzrástol z 86,9 na 88,7 bodu.



Mierne sa zvýšila podnikateľská dôvera, z 91,5 na 91,6 bodu. Naopak, v oblasti obchodu sa nálada výrazne zhoršila. Príslušný index dosiahol v decembri 92,6 bodu, zatiaľ čo v mesiaci predtým predstavoval 96 bodov.