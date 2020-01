Dôvera v ekonomiku eurozóny aj EÚ v januári vzrástla

Brusel 30. januára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v januári vzrástla, keďže dôvera podnikateľov vo výrobnom sektore dosiahla najvyššiu úroveň od augusta 2019. To naznačuje, že ekonomika menového bloku by mohla mať za sebou silný štart do nového roka. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie (EK).



Podľa prieskumu sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v euroregióne, indikátor ekonomického sentimentu (Economic Sentiment Indicator, ESI), v januári zvýšil na 102,8 bodu zo 101,3 bodu v decembri. To bol lepší výsledok ako jeho nárast na 101,8 bodu, ktorý predpovedali analytici.



Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny sa ESI v januári najviac zvýšil v Nemecku, a to o dva body a vo Francúzsku (1,5 bodu), zatiaľ čo sa veľmi nezmenil v Taliansku, kde klesol o 0,1 bodu a v Holandsku (-0,3 bodu), zatiaľ čo v Španielsku sa znížil o 1 bod.



K januárovému výsledku prispela najmä vyššia dôvera v priemysle, keďže manažéri tovární s väčším optimizmom očakávajú vývoj produkcie a zásob hotových výrobkov. Dôvera medzi spotrebiteľmi a v sektore služieb zostala prakticky nezmenená, zatiaľ čo maloobchodníkom sa trocha zhoršila nálada.



Výrobný sektor minulý rok tvrdo zasiahli obchodné spory vo svete. Zdá sa však, že v januári ťažil z predbežnej obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorú obe strany podpísali v polovici mesiaca.



V rámci veľkých ekonomík euroregiónu, v januári stúpol najstrmšie čiastkový ukazovateľ výrobného sektora v Nemecku, ktoré je najväčším exportérom bloku. Ale aj napriek tomu celková nálada v priemysle zostala pod dlhodobým priemerom, a to ako v Nemecku, tak aj v eurozóne.



Pozitívnejšia nálada medzi podnikateľmi by mohla byť signálom zosilnenia ekonomiky v 1. štvrťroku 2020 po vlaňajšom slabom raste eurozóny.



Aj separátne údaje o vývoji nezamestnanosti v regióne tento priaznivý názor podporili, keďže miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri klesla na 7,4 %, čo je jej najnižšia úroveň od mája 2008, keď blok zasiahla globálna finančná kríza.



V celej Európskej únii (EÚ) sa index ekonomického sentimentu v januári zvýšil medzimesačne o 1,9 bodu na 101,3 bodu.