Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v septembri vrátila k rastu
Autor TASR
Brusel 29. septembra (TASR) - Po predchádzajúcom poklese sa dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac mierne zlepšila, k čomu prispeli najmä spotrebitelia. V prípade podnikateľov nálada klesla, a to vo väčšine sledovaných sektorov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Indikátor ekonomického sentimentu (ESI) dosiahol v septembri 95,5 bodu oproti augustovej hodnote 95,3 bodu. Analytici očakávali, že klesne na 95,2 bodu.
Za rastom celkovej dôvery v ekonomiku eurozóny je najmä nálada spotrebiteľov. Index spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil z augustovej úrovne -15,5 bodu na -14,9 bodu.
Naopak, nálada medzi podnikateľmi klesla, a to v takmer všetkých sledovaných sektoroch. Index dôvery v priemysle sa znížil z augustových -10,2 na -10,3 bodu, výsledok bol však lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom indexu na -10,9 bodu.
Klesol aj index v oblasti služieb, tentoraz výraznejšie, než sa čakalo. V septembri dosiahol 3,6 bodu oproti augustovej hodnote 3,8 bodu, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom na 3,7 bodu.
Nálada v maloobchode klesla na trojmesačné minimum, keď príslušný index dôvery dosiahol -7,7 bodu. Minulý mesiac predstavoval -6,4 bodu. Rast dôvery zaznamenal iba sektor stavebníctva, pričom čiastkový index dosiahol -3,5 bodu oproti -3,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
