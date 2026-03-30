< sekcia Ekonomika
Hospodárstvo: Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v marci oslabila
V rámci hlavných ekonomík eurozóny ESI prudko klesol vo Francúzsku a v Španielsku.
Autor TASR
Brusel 30. marca (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac zhoršila. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Európskej komisie, ktoré Brusel zverejnil v pondelok. Pokles spôsobili silnejúce inflačné očakávania v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index ekonomického sentimentu (ESI) v marci klesol na 96,6 bodu z februárovej hodnoty, ktorá podľa revidovaných údajov bola 98,2 bodu. Nenaplnili sa predpoklady trhu, že index sa oslabí trochu miernejšie, a to na 96,8 bodu.
Index dôvery spotrebiteľov v eurozóne prudko klesol na -16,3 bodu z úrovne -12,3 bodu, keďže ukazovateľ obáv z inflácie stúpol o 17,2 bodu na 43,4 bodu. Nálada v sektore maloobchodu sa zhoršila a ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje sa oslabil na -7,2 bodu z hodnoty -5,2 bodu. Indikátor dôvery v sektore služieb sa oslabil iba mierne na 4,9 bodu z februárových 5 bodov.
Mierne sa zlepšil ukazovateľ nálady v spracovateľskom priemysle, a to na -7 bodov z úrovne -7,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Spracovateľský priemysel však predpokladá, že jeho výrobné ceny sa zvýšia. Indikátor očakávaní v otázke výrobných cien medzimesačne vzrástol o 7,4 bodu na 19,7 bodu. Ukazovateľ nálady v stavebníctve mierne vzrástol na -2 body z hodnoty -2,2 bodu.
V rámci hlavných ekonomík eurozóny ESI prudko klesol vo Francúzsku a v Španielsku. Výrazne sa oslabil aj v Holandsku a Taliansku. Nemecký index ekonomického sentimentu sa v marci medzimesačne takmer nezmenil.
